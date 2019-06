Marek Tiits leiab, et kuigi Eesti jalgpallikoondises on niisuguseid mängijaid nagu Viljandist pärit Karol Mets (fotol kõhuli), pole see tervikuna viimastel aegadel piisavalt kiiresti uuenenud. Kohtumine Saksamaaga ilmestas seda Tiitsi meelest eriti hästi.

FOTO: Tairo Lutter (Postimees)