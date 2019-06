"Üheksa ettevõtjaga on meil endiselt kokkulepe olemas, aga me peame projekti ümber hindama ja loodame, et ettevõtteid tuleb juurde," ütles Viljandi abivallavanem Ene Saar. "Tööstuspargi väljaehitamisega ei saa lõputult venitada, sest muidu võivad ka praegused huvilised kaduda."