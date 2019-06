Jetisõitja ja suusataja toovad võidutule koju

Tavapäraselt saadetakse 23. juunil võidupüha paraadilt võidutuli igasse Eesti maakonda ning selle viivad kohale kaitseliitlased. Tänavu otsustati igast malevast saata tuld vastu võtma ja koju tooma parimad sportlased. Viljandimaal on need Euroopa jetisõitjate paremikku kuuluv 16-aastane Mattias Siimann ning 18-aastane suusataja Karolina Pugal.

Mattias Siimann (pildil) on klassis Runabout GP4 enne viimast jõuproovi kolme­etapilistel Euroopa meistrivõistlustel teisel kohal ning kaotab liidrile vaid ühe punktiga. Juuni viimastel päevadel Horvaatias on tal lootus see vahe tagasi sõita ja ise meistriks tulla.