Ahnus ja Eesti

Ahnuse liikidest võib paljudel elualadel pidada positiivseks auahnust. Edasiviivaks jõuks saab nimetada ka võimuahnust, kuid ainult siis, kui seda ei realiseerita kellegi arvelt. Ettevõtluse juurde kuulub kasusaamine, aga see ei tohi muutuda saagiahnuseks.

Läbi aegade on üheks ahnuse sünonüümiks peetud rahaahnust, millega rahuldatakse ülemääraseid materiaalseid soove. Ühe selgituse sellisele ahnusele on andnud maailma suurimaid mõtlejaid Mahatma Gandhi, kelle sõnul on maailm piisavalt suur, et rahuldada iga inimese vajadusi, kuid liiga väike, et rahuldada inimlikku ahnust. Siia saab lisada suure filosoofi Immanuel Kanti arvamuse, et kui anda inimesele kõik, mida ta soovib, siis samal hetkel tunneb ta, et see ei ole veel kõik.

KUID AJAST, MIL eelmainitud arvamust avaldasid, on maailm kiirelt edasi arenenud. Ahnetele inimestele on lisandunud ahned ettevõtted, uued ahned riigid ja turumajanduse lipukirja all tegutsevad ülirikkad. Oleme jõudnud nii kaugele, et suurem osa rikkusest kuulub väikesele osale inimestest. Ainuüksi Euroopas on ülirikkaid 20 protsenti rohkem kui viis aastat tagasi.

Nii suure rikkuse saavutamiseks on läbi aja olnud eri mooduseid. Nende ühine tunnus on, et saavutatu on tulnud kellegi või millegi (keskkonna) arvelt. Mõned märksõnad: kolmandatest riikidest pärit odav tööjõud, liigkasuvõtmine, rahapesu, skeemitamine, doping, ümbrikupalk, korruptsioon, salakaubandus, narkoäri ...

NEGATIIVSE VARJUNDIGA ahnus kui nähtus on pärit ajast, kui majandusse tekkisid tööjaotus ja raha. Tänu tööjaotusele tootsid inimesed rohkem asju, kui neil endil vaja oli. Sellise vahetuse hinnaks oli mingi kaup. Ajapikku sai tolleks «kaubaks» raha. Raha on seniajani peamine ahnuse mõõdupuu.

Seda, et inimlikul ahnusel ei ole piire, märkas juba XVIII sajandi esimesel poolel Karl Marx, kes iseloomustas oma «Kapitali» esimeses köites kodanluse lakkamatut ahnust. Tema sõnade kohaselt tallatakse juba 100-protsendilise kasumi saamiseks jalge alla igasugused inimlikud seadused ja 300 protsendi korral ollakse valmis isegi võlla minema. Samast ajast pärit filosoofide ja asjatundjate arvates tekitab ahnus saagihimu, mis toob meie ellu vägivalla ja kadeduse.

Valdur Mikita arvates (vaata «Eesti looduse kannatuste aastad», 2019) hävitab ahnus tänapäeval looduse, sest riik soovib ellu viia euroopalikku metsapoliitikat, kus neljast metsa funktsioonist on jõuliselt esile tõstetud kaks: majanduslik ja sotsiaalne. Selle asemel, et neid hoida, hakati siinseid maastikke kiiresti rahaks tagema ja mets pages aplate puidulaevade kõhus tuhatnelja mere taha, meenutades suurt põgenemist Läänemerel 50 aasta eest.

