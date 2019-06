Tuumaenergeetika ajaloo suurimate inimkaotustega õnnetuse linn on praegu aktuaalne teadagi miks. Laineid lööva HBO lühisarja pärast, mis kannab jutuks oleva paiga nime. Jõudsin selle vaatamisega äsja ühele poole ja jagan vaimustust.

Olgu siiski märgitud, et see pole kerge lugu, nii et koos põnnidega ei maksa seda vaadata. Ametlikult pole sari alla 14-aastastele soovitatav.