«Kas keegi mõtleb sellele, kui palju kütust ja aega kulutavad kutsutud Tallinnast Viljandisse sõitmisele? Kaljulaid ise räägib veel, et kliimamuutus on aeglane massihävitusrelv.» Umbes niimoodi võib kõlada kriitika, mida osa pealinlasi teeb uudise peale, et järgmine presidendi vastuvõtt on Viljandis. Põhjuse niimoodi arvata annab vastukaja, mis on tekkinud neil kordadel, kui see tähelepanu pälviv sündmus on korraldatud Pärnus, Jõhvis ja Tartus.