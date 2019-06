Üks Centrumi hotelli omanikest Tauno Tuula ütles, et Centrumil tärne pole, aga hotell on hea ja kliendid rõõmsad. «Kui viit tärni taotleda ei ole, siis neli, kolm, kaks ja üks ei anna mitte midagi,» lausus ta.

Tuula sõnul pöörab klient hotelli valides tähelepanu muule, näiteks on oluline, kas toas on kliimaseade ja millised on voodid. «Meil on kõige laiemad voodid Viljandi hotellidest. Kui mina läheksin neljatärnihotelli ja peaks 80 sentimeetri laiuses voodis magama, vihastaksin ennast seaks. Kui ma lähen ilma tärnita hotelli ja magan meeter kümneses voodis, siis on mul südamest hea meel.»