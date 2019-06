Baltimaade filmipealinn võõrustab tipptegijaid, pakub tuumaturismi ja kasseerib miljoneid

Lahke linn, millest jutt käib, on Vilnius. Leedu pealinn, mille esmamainimine ajalooürikutes oli aastal 1323 ja kus mullu elas 574 147 inimest, on kümnetes sarjades ja filmides olnud paljudes rollides. Temast on saanud Rooma, Vatikan, Amsterdam, Tokyo, New York, Pariis, Moskva, London ning ka kurjakuulutav radioaktiivne kummituslinn Prõpjat. Seal käivad filmimas Netflix, BBC ja HBO ning paljud teised tuntud stuudiod. Seal on tehtud Netflixi «Tokyo Trial» ja peagi ekraanile jõudev «The Last Czars», BBC «Sõda ja rahu» ning selle kevade suur hitt, HBO/Sky verdtarretav meistriteos «Tšornobõl». Peagi jõuab publiku ette HBO samuti tähelepanuväärselt suures mahus Vilniuses filmitud sari «Katariina Suur», nimiosas Helen Mirren.