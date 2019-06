Carl Robert Jakobsoni ajal 1881. aastal alustatud ja tema pere kasutuses lõplikult 1956. aastal valminud elamu külastamine ning selle kaunil peatrepil turismijäädvustuste tegemine on häiritud septembri lõpuni. Minna võib aga kauemgi, nagu mainis Eesti maaelumuuseumide sihtasutuse ­Jakobsoni talumuuseumi pea­spetsialist Kersti Tammiksaar. «Leping on neljaks kuuks, septembri lõpuni, aga ehitaja ütles, et vanade majade puhul ei tea kunagi, mis võib ette tulla.»