"Etturid" kolib suveks Albusse

See Eno Raua samanimelisel põnevusromaanil põhinev lavastus räägib loo kolmest noorest mehest, kellest olude sunnil saavad metsavennad. Ent nooruslik janu armastuse järele ei küsi aega ega kohta, elu kulgu muutvate ajaloosündmuste taustal jäävad inimeste ihad ja igatsused ikka samaks. "Etturite" lugu on kiirelt liikuv ja jaguneb nagu malepartii kolmeks osaks: septembris 1944. aastal toimuv avang, 1944–1948 aset leidev keskmäng ja lõpplahendus mais 1949.

Lavastaja ja dramatiseerija Taago Tubin leiab, et need tegelased selles loos ei ole bandiidid ega kangelased, vaid tavalised inimesed kõigi oma hirmude ja nõrkustega. "Nad püüavad ebainimlikus piirsituatsioonis hakkama saada. Püüavad elada ja armastada, võideldes oma elamata jääva elu ängiga. Siin on armastust ja põnevust, aga üheks olulisemaks teemaks on ideaalide purunemine, mis võiks tekitada küsimuse: kuidas käituksime ise, kui satuksime samasugustesse oludesse?" arutleb ta.