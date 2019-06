Mulgi vallast sai juunis varaste sihtmärk

Mulgi valla erinevates külades ja väikelinnades on olnud paari viimase nädala jooksul kümmekond vargust, mille kahju ulatub kokku tuhandetesse eurodesse. Varaste saagiks on langenud nii erinevaid tööriistu, murutrimmer kui ka muud kergesti kättesaadavaid esemeid. Uurijad koguvad lisainformatsiooni, et selgust saada, kes võivad juhtumitega seotud olla ning patrullid hoiavad olukorral silma peal.

Kui vargused Mulgi valla eramutest ning nende kõrvalhoonetest hakkasid sagenema juunialgul, siis polnud ka möödunud nädalavahetus ses suhtes erand. Läinud nädalavahetuse jooksul toimetati Mõisakülas näiteks kahe eramu kallal. Reede varahommikul sai politseile teate, et Mõisakülas murti sisse mitmesse kuuri ning ühel õuel seisnud lukustamata sõidukist varastati automakk ja telefonilaadija. Lõuna paiku laekus samast külas uus teade, et öö vältel murti sisse ka Põllu tänava eramusse, kust varastati murutrimmer, mootorsaag ning muid esemeid ja tööriistu.

Lõuna prefektuuri juhtivuurija Liia Pildi sõnul ei ole praegu kinnitust, kas vargused võivad omavahel seotud olla. Ta toonitas, et inimesed jälgiksid enda ümbruses toimuvat ning teataksid kahtlasest tegevusest politseid. Enamik vargustest on toime pandud öisel ajal. Kuigi vara on olnud üldjuhul lukustatud kõrvalhoones, ei ole lukust siiski piisanud. "Kindlasti tuleks inimestel oma väärtuslikum vara kindlustada ning mitte jätta asju järelevalveta," märkis Pilt.

Politseiuurijad ja eksperdid on sündmuskohtadelt kogunud nii palju tõendeid, kui see on olnud võimalik. Samuti on piirkonnas patrullitud eesmärgiga leida kahtlasi sõidukeid või inimesi ning kogutud infot kohalikelt, kes on politseile olnud suureks abiks oma tähelepanekute jagamisega. Lisaks kontrollib politsei teiste varem samalaadseid süütegusid Eestis toime pannud isikute võimalikku seotust nende juhtumitega. Politsei tegeleb erinevate versioonidega, et süütegudes kahtlustatav võimalikult kiiresti selgitada.

Juhtivuurija nenris, et kuritegevuse üks soodustav tegureid on nõudlus ja kui varastatud kaubale on keeruline ostjat leida, langeb ka motivatsioon varastada. Nii tuletas ta meelde, et inimesed ei ostaks teadmata päritoluga murutraktoreid, tööriistu ja muud tehnikat, kuivõrd need võivad olla varastatud. „Oluline on meeles pidada, et ka varastatud kauba soetamine on kuritegu ja seepärast ei tasu lasta end pakutava kauba soodsast hinnast pimestada, sest rõõmu odavalt soetatud murutrimmeri üle võib rikkuda hoopis eesootav kohtutee,“ märkis Liia Pilt.

„Internetis või otsemüügil pakutava tehnika kohta tuleb julgelt küsida dokumente, võimalusel võtta ka müüja nimi ja kontaktandmed, et varguskahtluse korral saaks politsei täpsemalt juba selgitada, millega tegu,“ soovitas ta.