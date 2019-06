Paide Linnameeskond on eelmise hooajaga võrreldes teinud meistriliiga klubidest suurima arenguhüppe, tubli rahakoti toel hankinud tugevaid täiendusi ning tõhustanud treeningtööd. Üldfüüsilist ettevalmistust juhendab Paide meeskonnas sel hooajal üks Eesti läbi aegade edukamaid sprintereid Marek Niit. Teatavasti on nõrk üldfüüsiline ettevalmistus ning sealhulgas kasin jooksuvõime olnud üheks põhjuseks, miks Eesti koondis on viimastel aastatel rahvusvahelisel areenil kehvalt esinenud. Paide Linnameeskond tahab tänavu medalit, ei tee sellest saladust ning tema teod on tänavu olnud medalit ihaleva satsi väärilised.