Muusikafestivali kunstiline juht Andres Uibo ütles, et seda Vene õigeusu vaimulikku muusikat ja rahvalaule esitavat koori peetakse maailma parimaks õigeusklikuks kooriks, kelle muusikaline tase on uskumatult kõrge. Meeskoori liikmed on professionaalsed lauljad, kes on õppinud Peterburis Glinka-nimelises koorikapellis ning Rimski-Korsakovi-nimelises konservatooriumis. Koosseisu kuuluvad teiste seas diplomeeritud dirigendid ja sooloartistid Mihhail Kruglov (basso profundo), Dmitri Popov (kontratenor) ja rahvusvaheliste konkursside laureaat Boris Petrov (bariton).