Vaba mõte. Armastuskiri kõigile

Ma tulin Viljandisse 1997. aastal. Enne olin sellest ürgses rütmis tiksuvast linnast ainult läbi sõitnud – siis, kui perega suviti Kablisse puhkama läksime. Toona jäi millegipärast meelde vaid harukordselt halb teelõik linna Pärnu-poolses servas surnuaia juures. See lõik on muide seniajani nagu jupike ülesküntud uudismaad, aga see selleks. Pidavat ju varsti korda saama. Sest inimesed on meil siin üldiselt asjalikud. Ühed näevad viga ja laidavad, teised tulevad appi ja teevad ära. Selline ühiselt hingav kogukond, eks ju.