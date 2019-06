Olustvere põhikool avas lõpuaktuste hooaja

Olustvere põhikooli 15 lõpetajat said reedel kätte põhikooli lõputunnistuse.

Täna kell 15 algas Olustvere põhikooli XX lennu lõpuaktus, mis avas maakonnas suure lõpetamiste laine. Olustveres lõpetab 15 noort. Direktor Liivi Lindemann kiitis lõpetajaid, öeldes, et nii nagu igas koolis, on ka seal nii hästi tublisid kui ka natuke vähem tublisid, kuid üldiselt on lend tugev.