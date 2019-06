Viimase poole aasta jooksul on ÜRO-l valminud kaks põhjapanevat uuringut, mis kokkuvõttes ütlevad, et oleme keskkonnakatastroofi lävel. Kliimamuutus ja sellest johtuv liikide väljasuremine tõotavad hävingut ka ainukesele liigile, kes selle pärast muretseda oskab – inimesele.

Kersti Kaljulaid on esimene Eesti president, kelle meeskonda kuulub kliimanõunik. Pole ka imestada, sest ta ütleb otsesõnu, et planeet Maa on kriisis. Või õigemini inimkond, sest Maal pole häda midagi, kui inimene kaob. Homo sapiens on planeedi jaoks mõnes mõttes ju justkui parasiit.