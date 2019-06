Sõnadega liialdamine on nii levinud, et paljud inimesed isegi ei märka, kui nad kasutavad väljendit «otseses mõttes» ilmselgelt mitte otseses mõttes. Aga see jutt, et ekstreemsete sadude puhul võib Viljandis Jakobsoni ja Lossi tänava ristmikul paadiga hulpida, vastab küll tõele.