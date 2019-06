Mittetulundusühing Holstre Pere Selts on toimetanud juba 22 aastat, aga suurema tuhinaga viimasel kolmel aastal – sealtpeale, kui valiti uus juhatus, kuhu kuuluvad Marika Kivistik ja Katrin Kivistik. Küla süda on talgute korras pilkupüüdvaks muudetud. Pargist ja järve ümbrusest on maha võetud võsa ning langetatud ohtlikke puid. Järve rand on ümbruskonna elanikele ja isegi viljandlastele paik, kus käiakse nii ujumas kui puhkamas. Seal on mänguväljak, pingid, riietuskabiin, rattahoidla ja prügikastid. Äsja avati väliraamatukogu, kust igaüks võib lugemist haarata ja suure soovi korral koju kaasagi võtta.