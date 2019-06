"Eestis kehtib hotellidele Euroopa tärnisüsteem ning järjest rohkem Eesti hotelle esitab taotlusi tärnide saamiseks," ütles hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Marika Liivamägi. "Klientidel on ööbimiskoha valikut lihtsam teha, kui võivad olla kindlad, et teenus vastab ootustele."

Hotellijuhi Kristjan Saare sõnul on tärnid hotellile tunnustuseks, et saavutatud on kõrged kvaliteedistandardid. Viljandis kolme pargi kohtumiskohas asuv Park Hotell oli enne põhjalikku renoveerimist omanike Olaf Hermani ja Kaupo Kolsari silmis suure töömahuga projekt, mida nad tegid südamega ja kiirustamata. Maja avati pärast kaks aastat kestnud renoveerimist ja peaaegu saja-aastase pausi järel taas hotellina.