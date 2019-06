Uuele koolimajale hakatakse lammutamisega teed tegema

FOTO: As Resand

Kui mõned detailid välja arvata, hakkab Võhma uus koolimaja välja nägema selline. Helehall hoone on võimla, millega 2020. aasta augustiks valmiv maja ühendatakse.

Kui Võhma kooli õpilased suvepuhkuselt naasevad, on nende õppehoone põhjapoolne osa lammutatud või hakkab see töö lõpule jõudma. Koolipere väiksemasse, idatiiba mahutamine ei valmista asjaosaliste kinnitusel raskusi, sest senine maja on lootusetult suureks jäänud ning seepärast riigi toel täiesti uus ehitataksegi.