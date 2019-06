Endisel tervishoiuministril ning praegusel opositsionääril Riina Sikkutil on kahtlemata õigus, et alkoholiaktsiisi vähendamine on suur risk ja aastatetagust olukorda selle otsusega taastada ei saa. Ent ka alkoholiaktsiisi järsk kergitamine oli risk ja need hirmud, mis selle otsusega toona kaasas käisid, said tõelisuseks.