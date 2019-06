«Eksperthinnangu koostas meie tellimusel Janis Tobreluts. Viljandi vana kalmistu on loomulikult sellise väärtusega, et tuleb kaitse alla võtta,» ütles muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Anne Kivi. «Praegu on ta meil lihtsalt arvel olnud ja oleme sealset kunsti inventeerinud, aga parasjagu käib asjaajamine tema kaitse alla võtmiseks. Sellist kunstivaramut nagu seal, pole meil ühelgi teisel kalmistul.»