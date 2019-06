Fellini kohviku tegevjuht Maarja Zelinski rääkis, et esimeste päevadega on rahvast uudistamas käinud palju ning kliente on olnud pidevalt. Menüü on muutunud lihtsamaks ja töötajaid on vähem. Peakokana jätkab Märt Õunap, kuid palju on uusi töötajaid – klienditeenindajatest ja kokkadest pooled on täiesti uued. «Pingutatakse rohkem, kui inimesi on vähem,» ütles tegevjuht.