Viljandi ja Paala järve vesi on ujumiseks igati kõlbulik. Pilt on tehtud 10. juunil Paala järve ääres.

Terviseameti proovidest selgub, et Viljandi ja Paala järve vesi on olnud puhas. Enterokoki- ja kolibaktereid leidub, aga normist märksa vähem.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna keskkonnatervise menetlusgrupi juht Jelena Laarin ütles, et mõlemast veekogust on ameti inspektor proove võtnud 16. ja 30. mail ning 11. juunil.

Viljandi järves on enterokokibakteri näitaja olnud nulli ja nelja vahel, norm on kuni 100. Kolibakteri näitaja on olnud nulli ja viie vahel, norm on kuni 1000.