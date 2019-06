«Olen väga õnnelik, et saan sellel rajal võistelda nii kiire autoga. Olen seal BMW Cup klassi sõitjana võistelnud mitu korda ja see on kindlasti mu kõige lemmikum Soome ring­rada. Olen seal saavutanud ühed oma karjääri parimad võidud,» sõnas Maaten enne hooaja teist etappi.