Rannatennisistid sooviksid Viljandisse rannahalli

2013. aastal rajasid entusiastid Männimäele kunagise kutsekooli kõrvalhoonesse rannahalli, kus asjaarmastajatel oli võimalik harrastada rannavollet ja -tennist ning korraldada üritusi ja sünnipäevi. Eelmisest aastast on hoonel uued omanikud, kes hoiavad seal ehitusmaterjali. Enim tunnevad rannahallist puudust rannatennise harrastajad.

«Viljandis on suvel omavalitsuse toel loodud väga hea tingimused rannatennise mängimiseks. Samuti on mäng tavatennisega võrreldes tunduvalt taskukohasem ning lihtsam,» ütles üks Viljandi rannatennise eestvedajatest treener Ott Ahonen. Kui soojal ajal pole mängimisega probleeme, siis kaheksal külmal kuul on meeldiva harrastusega tegelda võimatu.