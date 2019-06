Kultuuripealinna meeskonna juht Erni Kask: tajusin, et teater ei tee mind õnnelikuks

Näitlejad on inimesed, keda imetletakse ja armastatakse. Paljudele jääb see elukutse kättesaamatuks unistuseks. Kummalisel kombel on aga neid, kes elus kannapöörde teevad ja näitlejaametist loobuvad. Selline inimene on ka Tartu 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise vastutav projektijuht Erni Kask.