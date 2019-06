Pärnus elav 17-aastane neiu valmistas koostöös DJ Cityflashiga loo «Don’t Leave Me», mis ilmudes vallutas enamiku Eesti raadiojaamade edetabelid ning on Youtube’is kogunud rohkem kui miljon kuulamist. «Don’t Leave Me» avaldati koostöös Saksamaa plaadifirmaga Kontor Records, kelle käe alt on kodulehe andmeil tulnud tantsumuusika absoluutsesse tippu kuuluvate Armin Van Buureni, Lost Frequenciesi, Scooteri ja teiste muusikat. Koostöös Cityflashiga on ilmunud ka lood «Tic Tic», «Dreamin», «Kriminaal» ning äsja välja tulnud «Home».