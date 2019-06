Piltuudis. Sardiinias mängiv Viljandist pärit jalgpallur sõi Tallinnas sünnilinna burgerit

«Oskar (VLND Burgeri üks eestvedaja Oskar Berggren – toimetus) helistas täna ja ütles: «Mul käed ja jalad värisevad. Ragnar Klavan on söömas!» Oskar küsis, kas võib temast pilti teha. Klavan oli kohe nõus. Teenindaja Greete Rätsep tegi selle ära,» jutustas Süld. «Aeg-ajalt satub meile ikka prominentseid isikuid ja see on hästi tore. Ent mõni inimene tõmbab vererõhu ikka väga üles. Korraks on kõik igapäevased ülesanded täiesti arusaamatud. Aeg jääks justkui seisma.»