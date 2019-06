Juhtkiri. Miljonite kokkuhoidmise küsimus

Vana tarkus manitseb mitte koonerdama, sest see ei ole kokkuhoid. Ka spetsialistid kinnitavad kui ühest suust, et kui asi puudutab remonti või hooldamist vajavaid ehitisi, tuleb töö kiire ettevõtmine ja seejuures iga sendi lugemata jätmine lõpptulemusena kõige odavam. Aga mida teha siis, kui raha jagub suurte pingutuste tulemusena napilt nii palju, et aastaid ootel olnud tööd kõige hädapärasemal moel ära teha? Laguneva kirikuga kimpus olevate koguduste olukord sageli just niisugune ongi.