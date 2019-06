Kool kolib välja ja lasteaed sisse

Klassiruumid on juba tühjaks kolitud, et lasteaiale ruumi teha.

Renoveerimise pärast aasta Viljandi kesklinnas ametite majas töötanud Paalalinna koolis on tunnid suveks lõppenud ning nüüd pakivad õpilased ja õpetajad asju, et need Paalalinna tagasi kolida. Ametite majas jätkavad kogu suve tööd ehitajad, et hoone sügiseks lasteaiale valmis seada.