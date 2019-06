Nendest retrojalgratastest tahab Are Jürimaa ehitada lillepostamendi.

«Viimases bussis», «Anita» ja «Punab kaskede kuld» on vaid mõned hittlood, mille taha saab kirjutada omaaegse kultusansambli Günf nime. Pundi pikaaegne liige, kitarrist Are Jürimaa on seniajani rivis ning nimetab piduliste tantsitamist oma põhitööks. Oma vaba aja veedab ta aga maakodus askeldades, kui ilm vähegi lubab.