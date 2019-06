Mulgi kaabuga märk saab uusi kandjaid

Mulgimaa kodulehel on märgitud, et täna saavad märgid Aaviku Marjatalu, kes kasvatab astelpajumarju ning valmistab nendest tooteid, Seedri Puukool, kes kasvatab ja müüb istikuid, füüsilisest isikust ettevõtja Maire Riit, kes õmbleb linasest materjalist tooteid, transpordi- ja kolimisteenust pakkuv osaühing TransMovers ning osaühing BodyFood, kes toodab rukkikama, mida on rikastatud pähklite, seemnete, marjapulbri ja ravimtaimedega.