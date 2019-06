Repliik. Roheline vandenõu

Teadlased kinnitavad, et peamiseks globaalse soojenemise põhjuseks on kliimamuutused. Kurja juureks peetakse süsihappegaasi ehk CO 2 , mis tekib näiteks fossiilsete kütuste põletamisel. Sellegipoolest leidub inimesi, kes usuvad, et nii see ei ole ja kui kliima soojenebki, siis inimtegevus asjasse ei puutu. Psühholoogid teavad, et probleemi eitamine on kõige käepärasem lahendus. Tõsi, lühiajaline.