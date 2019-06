Ehitame sotsiaalselt õiglast ja tervislikke eluviise toetavat riiki

Sotsiaalvaldkonna eesmärgid on nii programmis kui strateegias tähtsal kohal. Fookuses on inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika ajakohastamine, eakate toimetuleku ja heaolu parandamine, tööhõive suurendamine ja oskuste arendamine ning liikumisharjumuste suurendamine ja vaimse tervise probleemide ennetus.

RÕÕM ON TÕDEDA, et viimase kümne aastaga on Eesti meeste oodatav eluiga pikenenud kuus ning naistel kolm ja pool aastat. Muret teeb aga inimeste tervena elatavate aastate tunduvalt väiksem arv – see ei ole kahjuks nii jõudsalt kasvanud. Sellest lähtuvalt on valitsus seadnud eesmärgiks keskenduda senisest enam inimeste hea terviseseisundi säilitamisele, haiguste ennetusele ja teavitustööle.

Eesmärgi saavutamiseks on kahtlemata oluline riigi, tervishoiusektori, tööandjate ja ka iga inimese enda panus oma tervise hoidmisse. Me kõik saame kaasa aidata, et luua elukeskkond, kus tervisesõbralik valik oleks kõige lihtsam valik.

Seejuures oleme valitsusliidu aluspõhimõttena kokku leppinud, et peame tähtsaks laste ja noorte terviseseisundi regulaarset jälgimist, sealhulgas ülekaalulisuse, sõltuvustegevuste ja vaimse tervise probleemide vähendamist. Neid teemasid käsitletakse rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 tervist toetavate valikute programmis, rahvatervise seaduse eelnõus, toitumise ja liikumise rohelises raamatus ning laialdasemalt teistes arengukavades ja dokumentides.

UUE VALITSUSE üheks prioriteediks on esmatasandi arstiabi arendamine ja selle kättesaadavuse parandamine, mis on tugeva tervishoiusüsteemi alus. Kindlasti peab kvaliteetne perearstiabi olema tagatud maapiirkondades. Leian, et uued tervisekeskused on üks hea lahendus, et soodustada laialdast kvaliteetsete tervishoiuteenuste valikut.

Tõhusa esmatasandiga tervisesüsteem on ühtlasi efektiivsem, tervishoiukulud patsiendi kohta on väiksemad ja rahva tervis parem.

Olen igati nõus, et tervishoius on vaja suuremat rahastust, kuid sama tähtis on ressursside otstarbekas kasutamine. Kitsaskohana võib välja tuua näiteks selle, et inimesed pöörduvad liiga paljude tervisemurede korral erakorralise meditsiini osakonda (EMO), mitte perearsti poole. On ju EMO tervishoiusüsteemi kõige kallim koht patsientide ravimiseks. Seepärast ongi tähtis just esmatasandi arstiabi laiendamine ja maakonnahaiglate kättesaadavus.

ÜHTLASI ON tegevusprogrammis tähtsal kohal tehniliste ja digilahenduste väljatöötamine. Esimese uuendusena võib esile tõsta üleriigilise digiregistratuuri, mille plaanime käivitada juba augusti jooksul. Usun, et see on väga mugav lahendus, milles saab vastuvõtuaega broneerida, muuta ja ka tühistada, samuti näha ühel internetilehel kõiki väljastatud saatekirju.

Lisaks on sotsiaalministeeriumil veel sel aastal kavas koostada analüüs ja ettepanekud patsiendiportaali teenuste uuendamiseks ning lähteülesanne raviplaani lisamiseks tervise infosüsteemi. Uue aasta algusest soovime isikustada perearsti nõustamisteenuse, et muuta e-võimalused veelgi tõhusamaks.

Lisaks soovime teha analüüsi, et parandada ravikindlustamata inimestel arstiabi kättesaadavust, eeskätt esmatasandil. See toetab solidaarsuse põhimõtet ja on minu hinnangul väga tähtis teema, millega tuleb tegelda.