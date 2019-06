Sakala toimetuse esindus uuris, kus on Viljandis parim masinajäätis. Sakala andmetel võis juunikuu alguses jäätist saada neljast erinevast kohast.

Koos juunikuuga on kätte jõudnud tõeline suvi ja mõnel päeval päike lausa kõrvetab. Kuuma ilmaga on suurepärane jahutaja jäätis, valik võtab aga poodides ja kohvikutes silme eest kirjuks. Üks meeldiv suvine vahepala on tavaliste pulga- ja topsijäätiste kõrval ka kohev masinajäätis.