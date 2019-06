Politsei õpetab, kuidas looduses käituda, ning hoiatab petturite eest

Ennekõike tuleks kaasa võtta piisavalt joogivett, et vältida olukorda, kus enesetunne halveneb kuumakraadide mõõjul sedavõrd, et satute maastikul hätta. Seepärast on ka soovitatav liikuda looduses mitmekesi koos. Juhul, kui keegi vajab abi, saavad kaaslased ise abi osutada või kiirelt hädaabinumbril abi kutsuda. Olenemata teekonna pikkusest, võtke igal juhul kaasa täis laetud akuga mobiiltelefon. Nii saate aegsasti abi kutsuda ning vajaduse korral saab politsei teie asukohta telefoni asukohta positsioneerides ka kiiremini tuvastada.