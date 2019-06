Sakala keskuses on neljapäeval "Jazzilaulupidu"

"Jazzlaulupeol" esitatav kontserdikava "Ajaväli" valmis Eesti 100. aastapäevaks ning kujutab Eesti kulgemist läbi saja aasta ja ajaloo üldiselt, rõhutades, et paljude keerukate sündmuste taustal on eestlasi alati saatnud rõõmutunne. See on rõõm elu üle, rõõm päikese, metsa, maa ja armastatute üle, oma keele ning kultuuri üle ja nüüd juba sajandi jagu ka oma riigi üle. Projekt toob kõlamaailmade valdaja Raun Juurikase eestvedamisel fookusesse valiku rõõmu ja soojuse energiaga täidetud eesti heliloojate lugusid, mis näitavad kodumaise muusikakultuuri päikeselist poolt. Koosseisu kuuluvad veel armastatud lauljatar Liisi Koikson, muhe kitarrivirtuoos Andre Maaker, võimekas kontrabassist Peedu Kass ning noor ja silmapaistev löökriistamängija Martin Petermann. Lood on mõnusa jazz'ipuudutusega seadnud klahvpilli- ja elektroonikamaailma multitalent Raun Juurikas ning kõik on ühel või teisel moel olnud seotud laulupidudega. Muu hulgas kõlavad "Ta lendab mesipuu poole" ning "Ei saa mitte vaiki olla".