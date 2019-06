Pärimusbändid panid aida juures letid püsti

Ansambli Svjata Vatra esindaja Ruslan Trochynskyi ütles, et müügiletile oli pandud kõik, mis vähegi müüa oli, ja kõige populaarsemaks osutus taaskasutavatest materjalidest tehtud särk, mis on valminud koostöös moekunstnik Reet Ausiga. Lisaks oli Trochynskyi sõnul laadal müügil Svjata Vatra kõige esimene album, mida oli bändil alles kõigest kaks eksemplari.

"Siin on mõnus, sest siin on koos palju muusikuid. Me mängime ja müüme siin koos ja see ongi nagu meie ühesloomine," sõnas ta.

Reet Ausi disainitud bändisärk Ruslan Trochynskyi seljas. FOTO: Ako Lehemets

Ansamblite Angus ja Black Bread Gone Mad esindaja Mati Tubli sõnas, et laadal müüdi kõiki tooteid. "Müük on olnud väga hea. Inimesi on väga palju käinud uudistamas," ütles ta. Trad.Attack!-i eestvedaja Jalmar Vabarna rääkis, et esimest korda olid müügiletil Heimtali loomestuudios tehtud kohvitopsid. "Panustame ikka maailma jätkusuutlikkusse ja püüame teha rohkem neid tooteid, mida saab korduvalt kasutada ja kanda," ütles ta.

Nännimüük on tähtis

Bändimeeste sõnul on eri striimimisplatvormide tõus plaadimüüki tuntavalt vähendanud. "Kui vanasti müüdi esitluskontsertidel kuni sada plaati, siis tänapäeval on see arv paarkümmend," sõnas Jalmar Vabarna. "Samas on õnneks endiselt inimesi, kes hindavad plaadi füüsilist ja emotsionaalset väärtust."

Mati Tubli lausus, et vinüülide müük on jällegi tõusuteel. "Vinüül näeb äge välja ja selle ümbrises on sees ka lipik, millega saab plaadi digiversioonis alla laadida," lisas ta.

Ruslan Trochynskyi sõnul on plaadimüügi kahanemise mõju bändi tulule märgatav. "Pärast seda, kui bändid hakkasid ise tasuta muusikat upload'ima, hakkasid inimesed seda võimalust kasutama, et ainult tasuta muusikat kuulata," ütles Trochynskyi. "Inimestel ei ole ka kohta, kus plaati kuulata. Vanasti oli igas autos plaate, aga praegu on mp3."

Esimene nännilaat