Trad.Attack! annab välja Etno laagri stipendiumi

Etno laagrit, kus õpitakse pärimusmuusikast nii Eestist kui mujalt, on korraldatud juba 22 aastat. Ka Trad.Attack!-i torupillimängija Sandra Vabarna on sealt oma esimesed lavakogemused saanud ning kõik kolm bändiliiget on laagris õpetajad olnud. "Kindlasti on Eesti Etnol olnud väga oluline roll minu muusikuteel. Seal sain esimesed kogemused ansamblimängus ja laval esinemises ning lisaks väga palju sõpru ja mõttekaaslasi," märkis ansambli liige Sandra Vabarna.