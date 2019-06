Galerii. Eesti Rahva Muuseumi lavale jõudis pärimusmood

Eesti kunstiakadeemia professori, disaini ja rakenduskunsti osakonna juhataja Piret Pupparti sõnul on oluline, et eesti rahvuslikule moele on tekkinud "OmaMoe" kaudu lava. "On inimesi, kes tahavad kanda rohkem sisu kui tulevärki, kanda oma meistrite loomingut ja seda nimelt pärandmoe loojatelt. Estonian Fashion Festivali "OmaMoe" disainerid ja etendus annavad ülevaate, mida head selles maailmas just selles kontekstis toimub," rääkis ta.