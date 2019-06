Raekoja platsilt sai osta hõbedast meenemünti

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles esitlusel, et Eesti kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna tudengi Elisabeth Juusu kujundatud meenemünt on kummardus võimsa Viljandi väärikale ajaloole. "See on midagi kestvat ja käegakatsutavat. Loodan, et viljandlased ja linna külalised saavad mündi kujul endale soetada toreda kingituse, mida edasi anda järeltulevatele põlvedele."