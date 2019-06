Ükski foto ei suuda edasi anda «Godzilla» filmi mastaapsust ja üüratut jõulisust. Võtke arvesse, et see pilvelõhkujatest kõrgem jorss pole uues linateoses kaugeltki ainus superkoletis.

Veel aasta eest poleks ma end isegi kõige jubedamates õudusunenägudes suutnud ette kujutada Godzilla seiklustele kaasa elamas. Kui miski on ulmemaailmas üle võlli, siis just see jaapanlaste väljamõeldud hiigelelajas.