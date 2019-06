 Taago Tubin – ääretult põhjalik lavastaja, kelle autos tuleb viirukit suitsutada

Jaanuaris esietendunud muusikal «Once» on Taago Tubinale juba 61. lavastus. «Nagu pealkirigi viitab, elame ainult üks kord. Kui inimesed saavad siit inspiratsiooni, et oma rõõmu või armastust väljendada, või mõtteid selleks, mida nad tahaksid oma elus teha või muuta, siis on see lugu oma töö teinud,» ütleb ta Ugala kodulehel. ««Once» on lugu inimestest, kes leiavad oma hääle muusika tegemise kaudu. «Once’i» teatriversiooni teeb eriliseks see, et kogu muusikaline materjal luuakse elavas ettekandes ja igaüks 12-st etendajast mängib ka vähemalt üht muusikainstrumenti.»