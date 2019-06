Tublisti üle poole ideedest ja unistustest saab Hooandja abil teoks

Seitsmeaastaseks saanud ühisrahastusplatvormi Hooandja abil on hoogu saanud üle 1000 projekti, investeeritud on üle 3 miljoni euro ja oma panuse on andnud rohkem kui 100 000 inimest. Viljandimaalt on teoks tehtud 40 projekti. Nende hulgas on Face’i tantsukooli stuudio loomine, suvelavastus «Lembitu – kuningas ilma kuningriigita», Viljandimaa laulu- ja tantsupidu «Vaade koduaknast» ning raamatuvahetus.