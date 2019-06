Mida väiksem linn, seda suurem hansa

Linnapeaamet on juba selline, et avalikus kohas ei sobi riideid seljast ajada. Hollandi Kampeni linnapea Bort Coolwine ei hakanud libedale teele minema ning käis saunas töörõivaste ja kõige nende juurde kuuluvaga.

Viljandi on hansalinn juba alates 1346. aastast. Uus-Hansa liikumises osaleb ta 1992. aastast ning enam-vähem sellest ajast on siin ka hansapäevi peetud. Need on saanud igasuviseks traditsiooniks, mis puhub oma kultuuriprogrammi ja kauplejatega linnale elu sisse mitmeks päevaks.