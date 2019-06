Maailmakuulus kokk Gordon Ramsay ostis kaks Leies valminud aiamaja

Briti väljaanne DailyMail kirjutas reedel, et Gordon Ramsay ostis eestlaste firmast Iglucraft 80 000 naela eest kaks aiamaja, mille plaanib üles seada oma 7-miljonilise villa tagaaeda, et külla tulevatel sõpradel ja perel oleks rohkem ruumi.

Ligi 40 000-naelases aiamajakeses on magamistuba, elutuba, köök ja vannituba. Nendes on kaheinimesevoodi, dušš, kaabeltelevisoon ja elektriküte. Aiamaja on 8,7 meetrit pikk, 2,3 meetrit lai ja 2,5 meetrit kõrge.