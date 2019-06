Hüppetornist alla kukkunud noormees kurtis kuulmise kadumist

Noormees sai ise veest välja, kuid pöördus G4S rannavalvuri poole ja ütles, et ei kuule enam ühest kõrvast. Vetelpäästja kutsus kohale kiirabi, kes vaatas kannatanu üle ja palus ta täiendavaks kontrolliks perearsti poole pöörduda või olukorra halvenedes kohe erakorralise meditsiini osakonda minna.

G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja sõnul on juba esimestel suplushooaja päevadel on vetelpäästjad pidanud korduvalt korrale kutsuma rannakülastajaid, kes end ja teisi hüppetornist hüpates ohtu seavad. Näiteks hüppasid ühed noormehed tagurpidi saltodega tornist vette, ohustades sedasi samal ajal torni juures vees olevaid ujujaid.

"Sõpradega seltsis tahetakse vahel tornist vette hüpata mitmekesi koos. Ka siis on oht, et hüpatakse teineteisele otsa ja võidakse viga saada," rääkis Raja. Eelmisel suvel libastus üks mees sõbraga hüppetornis hullates, kukkus tornist alla, lõi pea ning uppus.

Reeglite järgi võib tornist alla hüpata otse ja ühekaupa ning alles siis kui torni all teisi ujujaid ei ole. Samuti peab arvestama, et hüppetorni laudis on väga libe ja seal libastudes võidakse tornist alla kukkuda ning viga saada.