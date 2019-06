Tegelaste Toa juhataja Hans Müllersoni sõnutsi on vana söögikoha sisustusest alles ainult kamin ja kiviseinad. «Maja võeti katuseni lahti. Kõik, mis jäi katusekivist allapoole, on uus ja ehitatud tänapäevaste ehitusnõuete järgi. Ka ehituskvaliteet on nüüd hoopis teine,» rääkis ta.