Kui Vana-Virite kinnistult peaks hakkama mootorrataste põrinat kostma, on vald lubanud omanikule 10 000 eurot trahvi teha.

Pole rada ega tee, vaid rajatis

Enam kui viis aastat on kestnud Sudiste külas vaidlus, kas Aivar Moks tohib oma kinnistul krossitsiklitega inimesi võõrustada ja lubada neil seal ringi sõita. 2013. aastal tekkis Moksile kuuluvale Vana-Virite kinnistule ringrada, millel hakkasid sõitma mootorrattad. Moks ise pole kunagi nõustunud arvamusega, et see võiks olla krossirada, vaid nimetab seda erateeks.